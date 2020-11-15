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محافظات

محافظة الفيوم: تمويل 24 مشروعا من صندوق التنمية المحلية بقيمة 326 ألف جنيه خلال 4 أشهر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:34 م
تمويل المشروعات
تمويل المشروعات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم ، عن تمويل 24 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة 326 ألف جنيه ، من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة ممثلًا في إدارة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، منذ شهر يوليو الماضي حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المشروعات التي تم تنفيذها تنوعت بين تربية الأغنام، وتسمين الماشية، والملابس الجاهزة، وبيع الأعلاف، والبقالة المنزلية، موضحًا أن قيمة تمويل المشروعات المنفذة تراوحت بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل مشروع، استفاد منها 37 شخصًا بمركز ومدينة الفيوم، وسنورس، وطامية، واطسا. 

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مساهمة هذه المشروعات فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين من هذه المشروعات لضمان حياة كريمة لأسرهم، وكذلك الاستفادة بقدرات هؤلاء الشباب في الحرف والأنشطة التجارية التى يجيدون العمل بها.


من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها بأحد عمارات الإيواء بمنطقة كيمان فارس، وذلك للوقوف على سير العمل، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق التنفيذ.

وأوضح محافظ الفيوم، أن عمارة الإيواء تضم 6 طوابق، منها "الدور الأول "تجاري" والثاني "إداري"، أما الأدوار من الثالث حتي السادس "سكنية" بواقع 6 وحدات سكنية بكل دور بإجمالى 24 وحدة، لافتًا إلى أن الوحدة السكنية عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ.


وأضاف المحافظ، أن كافة الأعمال الانشائية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن، وعقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيبات سيتم تسليم الوحدات السكنية للأسر مباشرة.

وشدد "الأنصاري" علي إلتزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم. 
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