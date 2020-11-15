محافظة الفيوم: تمويل 24 مشروعا من صندوق التنمية المحلية بقيمة 326 ألف جنيه خلال 4 أشهر

أعلنت محافظة الفيوم ، عن تمويل 24 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقيمة 326 ألف جنيه ، من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة ممثلًا في إدارة التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، منذ شهر يوليو الماضي حتى مطلع شهر نوفمبر الجاري.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المشروعات التي تم تنفيذها تنوعت بين تربية الأغنام، وتسمين الماشية، والملابس الجاهزة، وبيع الأعلاف، والبقالة المنزلية، موضحًا أن قيمة تمويل المشروعات المنفذة تراوحت بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل مشروع، استفاد منها 37 شخصًا بمركز ومدينة الفيوم، وسنورس، وطامية، واطسا.





وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مساهمة هذه المشروعات فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين من هذه المشروعات لضمان حياة كريمة لأسرهم، وكذلك الاستفادة بقدرات هؤلاء الشباب في الحرف والأنشطة التجارية التى يجيدون العمل بها.







