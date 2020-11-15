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فن

خطوة كبيرة للدراما.. عمرو عرفة يشيد بأداء أحمد أمين فى ما وراء الطبيعة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:28 م
عمرو عرفة وما وراء
عمرو عرفة وما وراء الطبيعة
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج عمرو عرفة صورة لبوستر مسلسل "ما وراء الطبيعة" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يشيد فيه بأداء الفنان احمد امين. 

وقال عمرو عرفة: "ما وراء الطبيعة خطوة كبيرة للدراما المصرية، عمرو سلامة خطوة كبيرة في مشوارك الإخراجي والإنتاجي".

أضاف عمرو: "أحمد أمين خطوة كبيرة في مشوارك الفني ابهرتني، الغوريلا خطوة للوراء في صناعة الخدع البصرية".

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على منصة نتفليكس، وهو من بطولة أحمد أمين.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.
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