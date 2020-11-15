وكيل «تعليم مطروح» يجتمع بالطلاب الجدد بالمدرسة النووية بالضبعة

عقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأحد اجتماعًا مع الطلاب الجدد الملتحقين بالمدرسة النووية الفنية المتقدمة بمدينة الضبعة بحضور محمد راتب مدير الإدارة التعليمية وصفي صافي نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة و رضا الشناوي وكيل المدرسة .





حيث رحب وكيل الوزارة بالطلاب في تلك القلعة التعليمية المتميزة ناقلا تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني .





واكد على حرص تعليم مطروح علي توافر كافة الأجواء التعليمية والصحية المتميزة في ظل إتباع إدارة المدرسة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بالفصول التعليمية وفندق الإقامة.





ونصح الدكتور النيلي طلاب الصف الأول خلال الاجتماع بالجد والاجتهاد في طلب العلم خاصة أن الأضواء ملقاة عليهم لمستوياتهم التعليمية والعلمية المرتفعة بالمراحل التعليمية السابقة وكذلك اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بتلك المدرسة النووية المتقدمة الفريدة من نوعها.



