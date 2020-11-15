مسبار الخلود في مكتبة مصر الجديدة وجرافيتى بـ مكتبة المستقبل.. الثلاثاء

قال الدكتور نبيل حلمى امين عام جمعية مصر الجديدة ان مكتبة مصر الجديدة تستضيف الكاتب شريف العصفور في ندوة لمناقشة احدث اعماله "مسبار الخلود"، في الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء يدير الندوة دكتور كمال مغيث .





رواية “مسبار الخلود” تحدث حول فترة يتخيل فيها الكاتب بقاء الرئيس جمال عبد الناصر حيا ليكون شاهدا على التاريخ حتى عام 2022.





يقول الكاتب فى فقرة من الرواية شغلني كثيرًا كيف ينظر الناس إلى تاريخي الشخصي من نعومة أظفاري تعلمت الامتثال لقاعدة البطولة، وتاريخ البطل ومآثر البطل، من دروسي الأولى في التاريخ، أعجبت بالبطل، القائد كامل المآثر، الشهم الشجاع المغوار، عندما كنت في السابعة من عمري تطلعت مليًّا في المرآة إن كان وجهي وجه البطل، انتظرت حتى أكبر ساعة بساعة، وتابعت نمو وجهي وجسدي، وتأملت النتائج في المرآة، هل هذا وجه البطل؟ وتساءلت: هل هذا جسد البطل؟ قامته؟ مشيته؟





من جهه اخرى قال دكتور نبيل حلمى ، تشهد مكتبة المستقبل احدى القلاع الثقافية بجمعية مصر الجديدة ، عرض فيلم بعنوان جرافيتي يقوم بمناقشة أحداث الفيلم وتحليله ونقده المهندس عصام جوده رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وذلك في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 نوفمبر ، بهدف تطوير وتعزيز التثقيف في مجال علم الفلك وعلوم الفضاء





تدور أحداث الفيلم حول مهمة لرواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا تتعلق بتيليسكوب في الفضاء و يتم تنبيههم أن روسيا قد أطلقت صاروخا لتدمير قمر صناعي قريب منهم وأن حطام هذا القمر سيمر عليهم في أي لحظة وأن عليهم إنهاء المهمة فورا.





وتلعب (ساندرا بولوك) دور ريان ستون، وهي دكتورة مهندسة ماهرة في أول مهمة لها بمكوك الفضاء، مع رائد الفضاء المخضرم مات كوالسكي ( جورج كلوني) قائدًا للمكوك في آخر رحلة له قبل تقاعده، ولكن رحلة الفضاء الروتينية تتعرض لكوارث ويتم تدمير المكوك، ليصبح كوالسكي وستون وحدهما؛ حيث لا يمكنهما التواصل إلا مع بعضهما البعض فقط وهما في هذا الظلام الدامس. والصمت المحيط بهما يصم الآذان ويخبرهما بأنهما فقدا أية صلة بالأرض، وأية فرصة للإنقاذ.





وبينما يتحول الخوف إلى حالة من الذعر، وكل جرعة من الهواء تستنفذ ما تبقى لهما من أكسجين، والطريقة الوحيدة للعودة إلى الوطن قد تكون بالتوغل أكثر في الفضاء المرعب.



