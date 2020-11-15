Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مناظرة مسرحية بعنوان 150 سنة مسرح يديرها محمود الحديني

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة التي ستنطلق غدا الاثنين أول مناظرة مسرحية تحت عنوان " 150 سنة مسرح مصري " ويحكم المناظرة ويديرها الفنان محمود الحديني ويناظر فيها الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج مع الدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ الأكاديمي بجامعة حلوان .

 تحسم تلك المناظرة الجدل الذي أثير حول بدايات المسرح المصري مؤخرا وتحديا خلال الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي التي أقيمت في القاهرة حول نشأة المسرح المصري  خاصة أن أحد المناظرين فيها وهو الدكتور عمرو دوارة كان قد انتهي مؤخرا من انجاز "موسوعة المسرح المصري" وتعد هذه الموسوعة إضافة حقيقية وتسد نقصا كبيرا بالمكتبة العربية، وهو مشروع مهم يتضمن أكثر من ستة آلاف مسرحية قدمها المسرح المصري منذ بداياته عام 1870 وحتى 2015، وبرغم وجود بعض الإنجازات المهمة عالميا في مجال التوثيق وإصدار الببلوجرافيات يبقى لهذه الموسوعة تميزها وتفردها أيضا بتضمنها لثلاث صور فوتوغرافية لكل عرض.

وتنطلق الدورة الخامسة لفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي غدا الاثنين بمدينة شرم الشيخ برئاسة الفنان مازن الغرباوي  وتحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة سناء جميل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي منتصف نوفمبر

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن الفائزين بجائزة العمل الأول في دورته الخامسة

لقاء سويدان تقدم المؤتمر الصحفى لشرم الشيخ المسرحى

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم 15-11-2020

بعد الولادة بأسبوع.. شاهد.. أم تعرض رضيعها للبيع أون لاين

عيار 21 بـ821 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الأحد 15-11-2020

عبادة ترفع البلاء وتداوي المرضى وتقي ميتة السوء.. تعرف عليها

بعد خسارة 100 كيلو .. ندى رحمي تتألق في أحدث ظهور لها

حتي الآن.. ليفربول: لا عقوبات ضد محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تكشف عن الجيل الجديد من G Class AMG موديل 2021

مواصفات السيارة فولفو volvo xc60 موديل 2021.. صور

فخورة إني مصرية.. يسرا تنشر صورها في منطقة سقارة بعد الكشف الجديد