أهمها الطاقة والتعليم.. برلمانية توضح أهم مجالات التعاون بين مصر والكويت

قالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، جاءت بناء على رغبة مصر في استئناف مسيرة التعاون المشترك بين البلدين القائم منذ أكثر من 80 عامًا، لافتة إلى مدى عمق وقوة العلاقات خاصة على الصعيد السياسي.





وأضافت "رفلة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الآثار المترتبة على زيارة الشيخ نواف لمصر هي إعطاء رسالة واضحة وصريحة موجهة لأصحاب المؤامرات الخبيثة، لتؤكد على الترابط والوحدة والدعم باعتبارهم أبرز سمات العلاقة بين مصر والكويت.





وعن تطلعات مصر حول تنمية العلاقات الثنائية، أشارت عضو مجلس النواب إلي أنه يمكن تحقيق التعاون في عدد من المجالات أهمها الطاقة والتعليم وأسس البنية التحتية وبالطبع بخلاف توريد مصر لكبرى الأعداد من العمالة من قديم العصر، مؤكدة أن أغلب مؤسسات الكويت تدار بواسطة مصريين.





كما أوضحت النائبة أن، الكويت دولة شقيقة وصديقة ولها العديد من المواقف السياسية المشرفة التي تقف بها بجانب مصر وتدعمها بالقرارات السياسية على المستوى الدولي ، مشيرة إلى أنه لا توجد فرصة تسمح للوقيعة بين البلدين فهم علي وفاق من قديم الأزل.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة: مصر تتحدي الدول الخبيثة بصلابتها وإدراكها بالمخططات الإرهابية التي تهدف لإفساد علاقاتها بالدول الصديقة وتحديدا الكويت ولكن علينا أن نزيب الجليد ونعزم علي الوحدة والتضامن .



