أهمها الطاقة والتعليم.. برلمانية توضح أهم مجالات التعاون بين مصر والكويت

قالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، جاءت بناء على رغبة مصر في استئناف مسيرة التعاون المشترك بين البلدين القائم منذ أكثر من 80 عامًا، لافتة إلى مدى عمق وقوة العلاقات خاصة على الصعيد السياسي.
وأضافت "رفلة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الآثار المترتبة على زيارة الشيخ نواف لمصر هي إعطاء رسالة واضحة وصريحة موجهة لأصحاب المؤامرات الخبيثة، لتؤكد على الترابط والوحدة والدعم باعتبارهم أبرز سمات العلاقة بين مصر والكويت.
وعن تطلعات مصر حول تنمية العلاقات الثنائية، أشارت عضو مجلس النواب إلي أنه يمكن تحقيق التعاون في عدد من المجالات أهمها الطاقة والتعليم وأسس البنية التحتية وبالطبع بخلاف توريد مصر لكبرى الأعداد من العمالة من قديم العصر، مؤكدة أن أغلب مؤسسات الكويت تدار بواسطة مصريين.
كما أوضحت النائبة أن، الكويت دولة شقيقة وصديقة ولها العديد من المواقف السياسية المشرفة التي تقف بها بجانب مصر وتدعمها بالقرارات السياسية على المستوى الدولي ، مشيرة إلى أنه لا توجد فرصة تسمح للوقيعة بين البلدين فهم علي وفاق من قديم الأزل.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة: مصر تتحدي الدول الخبيثة بصلابتها وإدراكها بالمخططات الإرهابية التي تهدف لإفساد علاقاتها بالدول الصديقة وتحديدا الكويت ولكن علينا أن نزيب الجليد ونعزم علي الوحدة والتضامن .
وكان قد نقل سامح شكري، وزير الخارجية، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد، كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي متضمنة دعوة لزيارة مصر
واستقبل الشيخ نواف أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في أول محطات زيارته إلى الكويت الشقيقة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.
من جانبه، طلب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.