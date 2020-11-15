فى عيد ميلاده.. شاهد | لقطات رومانسية جريئة بين محمد فراج وخطيبته

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان محمد فراج، 15 نوفمبر عام 1982.

وتصدرت الفنانة بسنت شوقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد صور رومانسية جمعتها بـ خطيبها الفنان محمد فراج..

وخطفت بسنت شوقي، الأنظار في مهرجان الجونة بمجموعة من الإطلالات الجذابة اللافتة، فهي من الفنانات التي حرصت على الحضور للمهرجان في دورته الرابعة لعام 2020، كما تألق محمد فراج برفقتها بأحدث صيحات البدل السوداء والنبتي، كما لفت الأنظار بلحيته الطويلة.

وكشف محمد فراج حقيقة الخناقة بينه وبين بسنت في مهرجان الجونة، موضحا: اللي كتب الخبر دا كان بيدرس سيناريو في معهد سينما..كل اللي اتقال ليس له أي أساس من الصحة".

وروى "فراج" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،:"الحكاية كلها أننا وصلنا متأخر كنا آخر ناس توصل اعتقد وكنا عايزين نلحق عرض الفيلم بسنت رمت الموبايل عشان تتصور وبعد كده اخدت الموبايل ودخلنا الفيلم بس".