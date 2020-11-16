وكيل عربية النواب: مصر مقصد سياحي أول للكويتيين.. وزيارة الأمير ستفرز فرصا استثمارية ضخمة

أيد النائب أحمد إمبابي وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، الخطوات الحكيمة للرئيس السيسي وحرصه الدائم علي توطيد علاقات مصر مع الدول العربية وعلي رأسها الكويت وذلك لتحقيق التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع بؤرة النشاط الإقتصادي، حيث يأتي ذلك علي غرار دعوة الرئيس السيسي لصاحب السمو الشيخ نواف الصباح، أمير دولة الكويت، لزيارة مصر.





وناشد " إمبابي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الدولة بضرورة تكثيف العمل علي ملفات العناصر الإرهابية ووضع إستراتيجيات صائبة تمكن البلدين من تحقيق الأمن والإستقرار المنشود في ظل تزايد الدول الأعداء ذات الأغراض الخبيثة، لافتا إلي وجوب مصر علي التحكم بزمام الأمور وذلك لما تمتلك أجهزتها الإستخباراتية الكفاءة والخبرة العالية.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الأولي كمقصد سياحي لدي الكويت ففي أواخر عام 2019 شهدت مصر زيادة في أعداد السياح الكويتيين وصلت نسبتها إلي 35 % علاوة علي الطلاب الوافدين للبعثات ، أيضا علي الجانب الأخر تعتبر الكويت الشقيقة الوطن الثاني لكل مصري علي أرضها.





وتابع النائب حديثه، قائلا: زيارة الأمير بمثابة تجديد عقد للصداقة والثقة والتضامن ولإستكمال الطريق التاريخي القديم بين البلدين مما يمكننا من تخطي الصعاب والمحن ويفسح المجال لزيادة الإستثمارات الكويتية بمصر بما يعم بالفائدة الكبري للطرفين.





جاء ذلك بعد أن نقل سامح شكري، وزير الخارجية، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد، كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي متضمنة دعوة لزيارة مصر.





واستقبل الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في أول محطات زيارته إلى الكويت الشقيقة.





وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.





كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.





من جانبه، طلب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.