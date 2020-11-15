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اقتصاد

في الربع الأول من 2020.. 87 مليون جنيه تراجعا في أرباح القناة للتوكيلات الملاحية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:01 م
القناة للتوكيلات
القناة للتوكيلات الملاحية
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علياء فوزي
أظهرت القوائم المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 68%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. 

وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 41.05 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.38 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وتراجعت مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة لتسجل 10.6 مليون جنيه نهاية سبتمبر، مقابل 16.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما تراجعت إيرادات استثمارات "القناة للتوكيلات" في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة خلال الفترة إلى 40.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 117.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارجعت الشركة انخفاض إيرادات النشاط الى انتشار فيروس كورونا وتأثيره على كافة أنشطة الشركة وإيقاف العمل شبه تام بميناء نويبع خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2020.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 328.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 225.5 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 55.5 مليون جنيه مقابل 86.8 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019.
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