برلمانية تكشف أهمية زيارة أمير الكويت لمصر

أعربت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية، عن سعادتها بقبول وتلبية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت لدعوة زيارته لمصر من قبل الرئيس السيسي، مشيدة بجهود الدولة وإنجازاتها فى مجال التعاون الدولي.









وأضافت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي دائم الحرص علي تفعيل الحوار والاتصال المباشر الذي يعزز من قوة العلاقات القائمة بين البلدين ويفرز رؤي صائبة تنتج إثر مباحثات عميقة من شأنها اختيار المسار الصحيح نحو التطور والأمن والاستقرار.









وعن أبرز مجالات التعاون ذات الجدوي الكبري ، أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مجال الطاقة والبترول والفحم علي رأس القائمة لما تملكه الكويت من ثروة هائلة من البترول ومشتقاته ، مما يفرز فرصا لمشروعات استثمارية ضخمة فقد بلغت نسبة الاستثمارات الكويتية بمصر 25% مما يؤكد المساندة والدعم المتبادل.









وتابعت النائبة حديثها، قائلة: هناك امتداد للعلاقات الاقتصادية والتعليمية والثقافية بين البلدين ، خاصة العلاقات السياسية واتفاق الرؤي والقرارات السياسية تجاه القضايا علي المستوي الإقليمي والدولي، لذا فهذه الزيارة ستساهم في تقارب أكثر لوجهات النظر وبمثابة بيان عالمي بوحدة الشقيقتين ودعم كل منهم للأخري.









جاء ذلك بعد أن نقل سامح شكري، وزير الخارجية، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد، كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي متضمنة دعوة لزيارة مصر.









واستقبل الشيخ نواف أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في أولى محطات زيارته إلى الكويت الشقيقة.









وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما أوضح وزير الخارجية تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.









من جانبه، طلب الشيخ نواف الأحمد نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.