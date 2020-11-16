بالتعاون مع البنوك المصرية.. جوميا تقدم خدمات التقسيط بدون فوائد

واصلت جوميا منصة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع البنوك المختلفة من خلال إتاحة خدمات التقسيط عبر منصتها الإلكترونية خلال موسم العروض والتخفيضات السنوي Jumia BlackFriday الذي يستمر حتى يوم 30 نوفمبر الحالي.

وإيمانا منها بضرورة استفادة أكبر عدد ممكن من العملاء من عروض البلاك فرايدي خاصة بعد أزمة كورونا الأخيرة التي ساعدت الكثير من العملاء إلى الاتجاه نحو المنصات الإلكترونية لشراء المنتجات والسلع والتحول للمجتمع اللانقدي وتقليل الاعتماد على الكاش لتجنب الإصابة بالفيروس، طرحت جوميا خدمات التقسيط من ٦ إلى ١٢ شهر بدون فائدة لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الإئتمانية ، بنك الأسكندرية ، بنك عودة و بنك المشرق بالتعاون مع ماستركارد العالمية.

بالإضافة إلى التخفيضات التي تصل حتى ٢٠% على مشتريات العملاء من خلال منصة جوميا باي من خلال الدفع ببطاقات ماسترد كارد الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، أو عند استخدام المحافظ الإلكترونية سواء من خلال خاصية الدفع ببطاقة الدفع اونلاين بالشراكة مع ماستركارد و فودافون كاش و بنك CIB اوعن طريق استخدام رمز الاستجابة السريع QR. حيث يتميز الدفع اللانقدي بالسهولة والأمان.





وتعقيبا على هذه المميزات التي تتيحها جوميا، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا في مصر إنه تشجيعا للعملاء الحاليين والجدد على الاستفادة من عروض جوميا في موسم البلاك فرايدي فقد حرصت الشركة من خلال شركاء النجاح من البنوك المصرية إلى طرح ميزة التقسيط لتخفيف العبء عن العملاء خاصة مع تأثير أزمة كورونا، علاوة على أن الكثير من العملاء ينتظرون دائما لشهر نوفمبر للبدء في شراء بعض المنتجات والسلع خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية.

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