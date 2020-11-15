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محافظات

إنشاء قاعات ومعامل حاسب آلي لتدريب الحهاز الإداري في شمال سيناء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:02 م
اجتماع محافظ شمال
اجتماع محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المحاسب عماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات بالمديريات المالية بوزارة المالية ، وذلك بحضور العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، ورضا معوض مدير المديرية المالية بالعريش.

واكد عواد، علي التنسيق مع المحافظ وجهاز تعمير شمال سيناء لتطوير مبني المديرية المالية بالعريش، ورفع كفاءة البنية التحتيه وإنشاء قاعات ومعامل حاسب آلي لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة لضمان جودة تطبيق السياسات والتحول الرقمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامه 2030 /2020.

ووجه عواد الشكر لمحافظ شمال سيناء لاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين فى قطاع الشئون المالية والحسابات، ما يدل علي أهمية الاستثمار في البشر،طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. معلنا عن اقامة ملتقي المعرفة والالتقاء بين شباب العاملين بالمديريات المالية وإدارات المالية والحسابات فى جميع المحافظات تحت عنوان التطبيق والمعرفة لمعرفة الرؤى الشبابية فى جميع المحافظات للخروج بأفكار جديدة. 

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي الاهتمام بالتوزع العادل للعاملين الذين تم تسوية حالاتهم الوظيفية وذلك لسد العجز فى المديريات لبناء جيل المستقبل، وهذا توجه الدولة حاليا. 

وأضاف المحافظ أنه يامل في مزيد من التدريب لموظفي الدفع الإلكتروني في جميع المديريات، حيث بدأنا بمديرية التربية والتعليم وادارتها.
حضر القاء كلا محمد حسبو، مدير المديرية المالية سابقا، والديداموني محمد، وكيل المديرية المالية سابقا، حسام عبد الغني مطر، مدير حسابات المحافظة

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