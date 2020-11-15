الإثارة خلف الكتب .. شاهد سيدة تستغل مساحة شقتها في صنع سينما صغيرة





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة ثلاثينية تقيم في كاليفورنيا قامت بنشر صور لشقتها بعد أن كشفت عن غرفة سرية تعرض لأطفالها فيها الأفلام و كأنهم في السينما .





وانبهر رواد التواصل الاجتماعي ، من الطريقة التي صنعت بها السيدة تلك الغرفة ، حيث إن السيدة قامت بتقسيم الغرفة الكبيرة الأولى مكتبة بها كتب كثيرة لتعليم أولادها القراءة، و لكي تكون الكتب ركنا مهم في حياتهم ، وخلف الكتب سينما مصغرة يستمتعون فيها بكل الأفلام الجديدة .





وأوضحت السيدة، أنها قامت بذلك بعد أن شعرت بحالة من الملل و الكآبة أصابت أسرتها بسبب العزل الصحي و إجراءات الغلق بالإضافة إلى أنها كانت من هواة الخروج و تحديدا دخول السينما .

نشرت سيدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لغرفة سرية داخل منزلها استغلتها من خلال وضع شاشة عرض كبيرة، و كراسي مريحة و كأنها سينما صغيرة .