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منوعات

الإثارة خلف الكتب .. شاهد سيدة تستغل مساحة شقتها في صنع سينما صغيرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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مريم صليب
نشرت سيدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لغرفة سرية داخل منزلها استغلتها من خلال وضع شاشة عرض كبيرة، و كراسي مريحة و كأنها سينما صغيرة . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة ثلاثينية تقيم في كاليفورنيا قامت بنشر صور لشقتها بعد أن كشفت عن غرفة سرية تعرض لأطفالها فيها الأفلام و كأنهم في السينما . 

وانبهر رواد التواصل الاجتماعي ، من الطريقة التي صنعت بها السيدة تلك الغرفة ، حيث إن السيدة قامت بتقسيم الغرفة الكبيرة الأولى مكتبة بها كتب كثيرة لتعليم أولادها القراءة، و لكي تكون الكتب ركنا مهم في حياتهم ، وخلف الكتب سينما مصغرة يستمتعون فيها بكل الأفلام الجديدة . 

وأوضحت السيدة، أنها قامت بذلك بعد أن شعرت بحالة من الملل و الكآبة أصابت أسرتها بسبب العزل الصحي و إجراءات الغلق بالإضافة إلى أنها كانت من هواة الخروج و تحديدا دخول السينما . 
الإثارة خلف الكتب .. شاهد سيدة تستغل مساحة شقتها في صنع سينما صغيرة
الإثارة خلف الكتب .. شاهد سيدة تستغل مساحة شقتها في صنع سينما صغيرة
الإثارة خلف الكتب .. شاهد سيدة تستغل مساحة شقتها في صنع سينما صغيرة
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