جهاز حماية المستهلك يكشف عن الإجراءات الاستباقية والغرامات..فيديو

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز المستهلك دائما يتحرك فى الإتجاه الذى يريده المستهلك، أو المكان الذى يتواجد فيه، منوها إلى أن الجهاز قام بإجراءات استباقية.





وأضاف أحمد سمير، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن الجهاز قام بتنبيه المستهلك وتم توجيه رسالة له بأن له حقوقا فى قانون حماية المستهلك، ويجب أن تتوجه لمصادر موثوق بها ومتاجر معتاد التعامل معها، متابعا أنه من الأفضل أن يتوجه المستهلك إلى منصات محلية بدلا من المنصات العالمية، حتى يسهل تدخل الجهاز فى استبدال أى منتجات تم التلاعب والغش بها.





وأشار إلى أن تم التوجيه إلى الموردين أى التاجر، البائع ومقدم الخدمة، وتحذيرهم بتقديمهم إلى المسألة القانونية فى حين مخالفة قانون حماية المستهلك، وايضا إذا تم التلاعب على المستهلك بأى بضائع ليست جيدة.





وأكد أن الجهاز حذر من أى إعلان مضلل غرامته شديدة، حيث تقدر بمبلغ يصل إلى 20 ألف إلى 2 مليون جنيه.





وأوضح أن الجهاز يقوم بتقديم الشكر إلى جميع الموردين، حالذين يقدمون أفضل خدمة للمستهلك ويساعدوه فى جلب احتياجاته.



