الخالق الناطق.. حفيد موسيقار الأجيال يكشف عن علاقته بجده

أكد عمر محمد خليل، حفيد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أهمية اطلاع الأجيال الجديدة على الأعمال الفنية في الزمن الجميل، مطالبا الدولة بعرض الأعمال الفنية القديمة ليس في مصر فقط بل الوطن العربي كله، معلقا "إحنا متأخرين".





وأضاف حفيد موسيقار الأجيال، أثناء حواره التلفزيوني ببرنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه يشبه جده في كثير من الأمور مثل "الوسوسة" في النظافة، والانضباط والالتزام في المواعيد.





ولفت إلى أنه كان من المفترض أن تعقد دار الأوبرا احتفالا للفنان محمد عبدالوهاب وكانت لذكرى ميلاده، وكانت من تنفيذ الأبناء والأحفاد، وهذا لتقريب فن وأغاني عبدالوهاب للشباب أكثر، ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا.



