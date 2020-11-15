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مرأة

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها ستوري جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت ريهام أيمن، مرتدية ملابس كاجوال بنطلون جينز ازرق فاتح وجاكيت باللون الابيض الفاتح ،وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وكشف عن رقاتها .

أما من من الناحية البجمالية اعتمدت على ترك شعرها على طريقة الكيرلى،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج اللهادئ.

يُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

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