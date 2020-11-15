سيتي إيدج تستهدف 11 مليار جنيه مبيعات خلال 2020‎

كشف المهندس محمد المكاوي المدير التنفيذي لشركة سيتي ايدج العقارية المملوكة للدولة، عن تجاوز مبيعات الشركة 10 مليارات جنيه حتي بداية نوفمبر الجاري.





وأضاف مكاوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنه من المستهدف تحقيق مبيعات إجمالية خلال العام بالكامل حوالي 11 مليار جنيه تقريبا.





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وتابع، أن الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بطرح مراحل جديدة من المشروعات الهامة عن طريق سيتي ايدج مثل وحدات بمدينة المنصورة الجديدة وأخري ضمن مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية.





وأشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق تمويلي بشأن بيع بعض وحداتنا بالعاصمة الادارية ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل، والتي تستهدف تيسير حصول متوسطي الدخل علي وحدات سكنية بتمويل حتي 20 سنة بفائدة 8٪.