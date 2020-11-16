شريك أساسي في التنمية.. المرأة السيناوية قصة عطاء لبناء أسرتها وتنمية مجتمعها

تمثل المراه السيناويه في قري محافظة شمال سيناء قوه اقتصاديه ، فاعله في الحياة ، بما تقيمه من مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل ، و التي تعتمد عليها في سد احتياج الأسرة.
حيث تمتلك القدرة علي ان تكون صانعه لكل منتجات الالبان وتربية الماعز والطيور ، وكذلك صناعة الملابس ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وكذلك بيع الفاءض في الاسواق لتوفير النقود ، علاوة علي المساعدة في نشاط الزراعات الخاصة بالاسر ة وجني المحصول ، الي جانب دورها في منزلها فهي الطباخه والخياطة وهي المربيه للاطفال ايضا.
وتقوال المهندسة صابحة إبراهيم رئيس جمعية بنت البادية ببئر العبد، ان المرأة السيناوية تشارك في التنمية بالعمل في مختلف المجالات الزراعية والتجارية وتربية الثروة الحيوانية "اغنام وماعز" ،الي جانب المشغولات اليدوية، وهي تحاول من خلالها الحفاظ علي التراث السيناوي بكافة أشكاله، و تحقق دخلا لأسرتها لرفع المستوي الاقتصادي لها واثبات وجودها كشريك فعال في المجتمع .
وأكدت أماني فهمي غريب مدير جمعية الفيروز بالعريش، الي انه المجتمع المدني فطن للإمكانيات التي تمتلكها المراة السيناوية ، باعتبارها بارعة في صنع ملابسها ومساعدة زوجها في الزراعة وكذلك تصنيع منتجات الألبان وتربية الطيور والماعز.
لذا فقدت سعت الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء، الي تنفيذ برامج تدريبية للمرأة والفتاة فى مجالات فنون التطريز والمشغولات البيئية والحرف التراثية.
وقد ساعدها ذلك فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل مثل : الكليم البدوي ، تربية أغنام ، زراعة أعشاب طبية ، علاوة علي عملية حصول المرأة السيناويه على القروض وتوفير الدعم اللازم لقيام هذه المشروعات الصغيرة وتسويقها محليا وإقليميا.
ومن جانبه قال حسن سلامه باحث في التراث السيناوي ، ان المرأة تعتمد علي نفسها في صنع ملابسها وخاصه الثوب البدوي التي تجيد شغله بالتطريز الذي تعلمته من امها فهو متوارث من الجدات الي الامهات.. حيث تتميز المراه البدويه في صنع الثوب والازياء البدويه من غير منافس .
وتتباري النساء في اختيار الازياء الخاصة بها ، وايضا في لبس الحلي واغلبه يكون من الذهب والفضه والاقراط والاساور والخواتم والشناف .
وقديما كانت تقوم بصناعه الحلي من الفضه.كما كانت تفضل لبس الخلخال سواء من الفضه او الذهب وكانت تحب الحنا والوشم ورسم الحنا وايضا رسم الوسم علي السواعد والوجه وكان يبرز جمالها..وتلبس علي وجهها البرقع ويكمن حياءها في عدم ظهور وجهها وهو العوره بالنسبه للمراه.
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حيث تمتلك القدرة علي ان تكون صانعه لكل منتجات الالبان وتربية الماعز والطيور ، وكذلك صناعة الملابس ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وكذلك بيع الفاءض في الاسواق لتوفير النقود ، علاوة علي المساعدة في نشاط الزراعات الخاصة بالاسر ة وجني المحصول ، الي جانب دورها في منزلها فهي الطباخه والخياطة وهي المربيه للاطفال ايضا.
وتقوال المهندسة صابحة إبراهيم رئيس جمعية بنت البادية ببئر العبد، ان المرأة السيناوية تشارك في التنمية بالعمل في مختلف المجالات الزراعية والتجارية وتربية الثروة الحيوانية "اغنام وماعز" ،الي جانب المشغولات اليدوية، وهي تحاول من خلالها الحفاظ علي التراث السيناوي بكافة أشكاله، و تحقق دخلا لأسرتها لرفع المستوي الاقتصادي لها واثبات وجودها كشريك فعال في المجتمع .
وأكدت أماني فهمي غريب مدير جمعية الفيروز بالعريش، الي انه المجتمع المدني فطن للإمكانيات التي تمتلكها المراة السيناوية ، باعتبارها بارعة في صنع ملابسها ومساعدة زوجها في الزراعة وكذلك تصنيع منتجات الألبان وتربية الطيور والماعز.
لذا فقدت سعت الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء، الي تنفيذ برامج تدريبية للمرأة والفتاة فى مجالات فنون التطريز والمشغولات البيئية والحرف التراثية.
وقد ساعدها ذلك فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل مثل : الكليم البدوي ، تربية أغنام ، زراعة أعشاب طبية ، علاوة علي عملية حصول المرأة السيناويه على القروض وتوفير الدعم اللازم لقيام هذه المشروعات الصغيرة وتسويقها محليا وإقليميا.
ومن جانبه قال حسن سلامه باحث في التراث السيناوي ، ان المرأة تعتمد علي نفسها في صنع ملابسها وخاصه الثوب البدوي التي تجيد شغله بالتطريز الذي تعلمته من امها فهو متوارث من الجدات الي الامهات.. حيث تتميز المراه البدويه في صنع الثوب والازياء البدويه من غير منافس .
وتتباري النساء في اختيار الازياء الخاصة بها ، وايضا في لبس الحلي واغلبه يكون من الذهب والفضه والاقراط والاساور والخواتم والشناف .
وقديما كانت تقوم بصناعه الحلي من الفضه.كما كانت تفضل لبس الخلخال سواء من الفضه او الذهب وكانت تحب الحنا والوشم ورسم الحنا وايضا رسم الوسم علي السواعد والوجه وكان يبرز جمالها..وتلبس علي وجهها البرقع ويكمن حياءها في عدم ظهور وجهها وهو العوره بالنسبه للمراه.
اقرأ ايضا:
زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء