أبوشقة: لجنة الصياغة وضعت مواد لائحة الشيوخ طبقا للدستور والقانون

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ رئيس لجنة الصياغة المنبثقة، عن لجنة اعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، ان لجنة الصياغة انتهت من اعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة طبقا للنصوص الدستورية والقانونية لاعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية من التشريع.









وأضاف أبوشقة، فى تصريحات برلمانية له أن لجنة الصياغة قامت بالفحص واستعراض جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد علي إخراج لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون، وأن اللجنة ستعرض الصياغة النهائية لمشروع اللائحة علي لجنة اعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجارى.









وأوضح أن المناقشة والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض علي الجلسة العامة والموافقة عليها تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب لاخراجها في صورة قانون علي غرار القانون رقم 1 لسنه 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب للموافقة عليها وإصدارها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.









وأضاف أبو شقة ان مواد اللائحة نصت على اختصاصات مجلس الشيوخ وجاءت متفقة ومحددة وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية.