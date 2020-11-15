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محافظات

28 مليون جنيه تكلفة التجديدات ببنك الدم الإقليمي بدمياط

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:45 م
محافظ دمياط تتفقد
محافظ دمياط تتفقد بنك الدم الإقليمى
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زينب الزغبي
تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الاحد، بنك الدم الإقليمى، رافقها خلالها الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تفقدت المحافظ مبنى المشروع المكون من دور أرضي وعدد ٢ دور علوى ويضم قسمين متكاملين للتبرع وصرف الدم ومعامل توافق فصائل وفيروسات وغرفة للتبريد وأخرى للتجميد مزودين بأحدث الأجهزة المُستخدمة فى هذا القطاع.

وتفقدت عوض  وحدة علاجية متكاملة لعلاج أمراض الدم والتى بدأت في تقديم خدمات نقل الدم للأطفال من مرضى أنيميا البحر الأبيض المتوسط ، فضلا عن وحدة سحب البلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، كما يعد بنك الدم الإقليمى مدرج ضمن مشروع تجميع وتصنيع البلازما "إحدى المشروعات القومية بوزارة الصحة". 
 
وفى سياق متصل استمعت الدكتورة منال عوض الى شرح تفصيلى عن آلية العمل ببنك الدم و الذى يعد من أهم المشروعات التى نُفذت بالقطاع الصحى مؤخرًا وذلك بتكلفة قدرها ٢٨ مليون جنيه.
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28 مليون جنيه تكلفة التجديدات ببنك الدم الإقليمي بدمياط
28 مليون جنيه تكلفة التجديدات ببنك الدم الإقليمي بدمياط
28 مليون جنيه تكلفة التجديدات ببنك الدم الإقليمي بدمياط
28 مليون جنيه تكلفة التجديدات ببنك الدم الإقليمي بدمياط
28 مليون جنيه تكلفة التجديدات ببنك الدم الإقليمي بدمياط
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