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فن

بالصور| رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها بنشر صور طفولتها مع والدها الراحل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:44 م
محمود ياسين ورانيا
محمود ياسين ورانيا وعمرو
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محمد بدران

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين  ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت رانيا محمود ياسين صورًا لها ولشقيقها  عمرو من طفولتهما بصحبة والدها الراحل، نالت إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن الفنان محمود ياسين توفي بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

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