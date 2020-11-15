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حوادث

بالأغلبية المطلقة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر»

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:35 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر" فى الدائرة الأولى والثالثة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50%، وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا.

وانطلقت الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعة كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعدا.

وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعدا.

وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 11 مقعدا، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دائرة مخصص لها 21 مقعدا.

وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعدا، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحا يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.

وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان.

وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقلا و5 من الأحزاب.

أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتان إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتان وذلك للفوز بـ100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ42 مقعدا.

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