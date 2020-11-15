للمرة الأولى منذ تفشي كورونا.. مبيعات الهواتف الذكية في العالم ترتفع بنسبة 22%

كشفت تقارير ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية فى العالم بنسبة 22 % ، فى الربع الثالث والمنتهى فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تعتبر هذه هى المرة الأولى التى ترتفع فيها شحنات الهواتف الذكية لهذه النسبة منذ تفشي فيروس كورونا ، الذى ضرب معظم مبيعات شركات الهواتف فى العالم.





وبحسب تقرير من شركة Canalys لأبحاث السوق فإن مبيعات الهواتف الذكية وصلت إلى حوالى 348 مليون وحدة بنسبة 22 % ، ولكن بنسبة انخفاض 1 % مقارنة بالعام الماضى 2019، حيث استطاعت سامسونج وشاومى السيطرة على معظم مبيعات الهواتف فى الأسواق العالمية.









واستطاعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية اكتساح عالم شركات الهواتف وتحقيق مبيعات تقدر ب 80.2 مليون وحدة بزيادة قدرها 2% ، وتراجعت شركة هواوى لتحقق حوالى 52 مليون وحدة بتاجع قدره 23 % بعدما كانت متصدرة العام الماضى، ثم فاجأت شركة شاومى الصينية الجميع حيث أصبحث ثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها.





ومكنت مبيعات هواتف Galaxy Note 20، و Galaxy Z Fold 2 من التصدر فى السوق الأمريكية، حيث استطاعت الهواتف المنافسة بشكل كبير بسبب إمكاناتها الكبيرة وأسعارها المناسبة بالنسبة للسوق الأمريكي.





تجاوزت شركة شاومي Xiaomi الصينية شركة آبل الأمريكية للمرة الأولى لتصبح ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم لشحنات الهواتف في الربع الثالث من العام الحالى 2020 ، متجاوزة بذلك عملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل من المراكز الثلاثة الأولى عالميا لأول مرة منذ 10 سنوات .

وأصبحت شركة شاومى أحد أكبر ثلاث شركات للهواتف الذكية في العالم، وتأتي الإحصاءات في الوقت الذي سجلت فيه شركة آبل، منذ أيام، انخفاضا بنسبة 29٪ على أساس سنوي في الإيرادات في السوق الصينية للربع الثالث.





وشهدت شاومى قفزة بنسبة 46٪ في الشحنات عن العام الماضي للربع الثالث حيث تم شحن 46.2 مليون وحدة هاتف ذكى، وسجلت شركة آبل انخفاضًا بنسبة 7 ٪ في الشحنات على أساس سنوي ، حيث باعت 41.7 مليون جهاز iPhone في نفس الربع.



