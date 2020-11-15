طبقا للقانون.. لاشين إبراهيم يشرح كيفية ضمان نزاهة انتخابات النواب

أكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على وجود تأخير فى فتح بعض اللجان الفرعية امام الناخبين بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .









وأضاف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن القانون وضع من الاجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات بدءا من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وادارة مرورا بتشكيل اللجان العامة من مجموعة من القضاة اضافة الى الفرز فى اللجان الفرعية بمعرفة القاضى رئيس اللجنة وبحضور مندوبى ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية.









وأشار الى ان 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية واجنبية و3 مجالس حقوقية وبتغطية من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية التى بلغ عددها 51 مؤسسة محلية وعددها 153 مؤسسة اعلامية دولية وفق الضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.









وقال إن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا .









وانطلقت الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دوائر مخصص لها 16 مقعدا.









وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعدا.









وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دوائر مخصص لها 11 مقعدا، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دوائر مخصص لها 21 مقعدا.









وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعدا، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحا يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.









وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لهما مقعدان، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لهما مقعدان، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لهما مقعدان.









وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لهما 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدان يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقلا و5 من الأحزاب.







