نجوى كرم تبهر جمهورها بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير... شاهد

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
مشاء الله - منورة - القمر - ملكة
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مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة
ونفت الفنانة نجوى كرم شائعات اصاتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى بموقع "تويتر".
وقالت نجوى كرم :" لكل اللى مشغول باله عليا الحمدلله بطمنكم انى بالف خير وكورونا لا شفتنا ولا شافت عتبة بيتنا ".
واضافت نجوى كرم :" ياريت تتلهوا بنجاحتنا اكتر ماتتلهوا بالاشاعات اللى عم تطلع علينا "
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
مشاء الله - منورة - القمر - ملكة
اقرا ايضا :
مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة
ونفت الفنانة نجوى كرم شائعات اصاتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى بموقع "تويتر".
وقالت نجوى كرم :" لكل اللى مشغول باله عليا الحمدلله بطمنكم انى بالف خير وكورونا لا شفتنا ولا شافت عتبة بيتنا ".
واضافت نجوى كرم :" ياريت تتلهوا بنجاحتنا اكتر ماتتلهوا بالاشاعات اللى عم تطلع علينا "