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فن

نجوى كرم تبهر جمهورها بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير... شاهد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نجوى كرم صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله - منورة - القمر - ملكة

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ونفت الفنانة نجوى كرم شائعات اصاتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى بموقع "تويتر".

وقالت نجوى كرم :" لكل اللى مشغول باله عليا الحمدلله بطمنكم انى بالف خير وكورونا لا شفتنا ولا شافت عتبة بيتنا ".

واضافت نجوى كرم :" ياريت تتلهوا بنجاحتنا اكتر ماتتلهوا بالاشاعات اللى عم تطلع علينا "

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