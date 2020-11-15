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تعليم

جامعة دمياط تكرم الجهاز الإداري ممن حصلوا على الدورة التدريبية بالرقابة الإدارية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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زينب الزغبي


التقى اليوم ،  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بعدد 10 من أعضاء الجهاز الإداري ممن حصلوا على دورة تدريبة بهيئة الرقابة الإدارية تحت مسمى "البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة" الذي انعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالهيئة خلال الفترة من 8 حتى 12 نوفمبر 2020.
وعبّر أعضاء الجهاز الإداري عن مدى الاستفادة التي تحصلوا عليها من البرنامج التدريبي من خلال كافة الموضوعات التي تم دراستها في مجالات: الحوكمة، المسئوليات والواجبات في ظل قانون الخدمة المدنية، مدونة السلوك الوظيفي، الأمن القومي، النزاهة والأزمات، وكذلك التحول الرقمي.
كما ثمّن أعضاء الجهاز الإداري على المستوى العلمي من السادة المحاضرين وأسلوبهم الراقي في المحاضرات وفتح باب المناقشات.
ووجه  رئيس الجامعة بضرورة تطبيق ذلك المحتوى العلمي الذي تحصلوا عليه خلال البرنامج التدريبي خلال تأدية مهامهم الوظيفية اليومية للنهوض بالمستوى الوظيفي للجهاز الإداري.
كما أهدى أعضاء الجهاز الإداري درع هيئة الرقابة الإدارية إلى السيد رئيس الجامعة.

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جامعة دمياط تكرم الجهاز الإداري ممن حصلوا على الدورة التدريبية بالرقابة الإدارية
جامعة دمياط تكرم الجهاز الإداري ممن حصلوا على الدورة التدريبية بالرقابة الإدارية
جامعة دمياط تكرم الجهاز الإداري ممن حصلوا على الدورة التدريبية بالرقابة الإدارية
جامعة دمياط تكرم الجهاز الإداري ممن حصلوا على الدورة التدريبية بالرقابة الإدارية
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