من وكر للبلطجية إلى تحفة رياضية.. صدى البلد يرصد تطور مركز شباب شلقان بالتعاون مع الشباب والرياضة

وتعد كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية على مستوي العالم لذلك يحرص مسئولو الدولة المصرية على تدعيم كافة المنشأت الرياضية على مستوي الجمهورية .





وخلال السنوات الماضية حاصر الإهمال، مركز شباب شلقان التابع لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حيث تهالك مبناه من الداخل وانتشرت القمامة وتهالكت أرضية الملعب بالإضافة إلي تحوله وكرا للبلطجية والخارجين عن القانون .





مركز شباب شلقان التابع لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية على أيدي مجموعة من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التي ساهمت بشكل كبير في تغير الرؤية المستقبلية لكافة الأندية المصرية تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي . وشهد مطلع عام 2019 بداية جديدة





موقع صدي البلد حاور المهندس أحمد جمال الذي تمكن من تغير الرؤية الحضارية الخاصة بمركز شباب شلقان التابع لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية





في البداية رصد المهندس أحمد جمال كافة المشاكل التي تعرض لها سكان مركز شباب شلقان التابع لمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية عقب تحويله لوكر من القمامة والخارجين عن القانون .





وأوضح أن بعض الأشخاص كان يأملون في التخلص من من الملكية الخاصة بالمركز من خلال استغلال الحيازة الملكية وتحويلها إلي أحد المؤسسات التجارية والقضاء على النشاط الرياضي بأكمله .





وأكد أحمد جمال أنه في مطلع عام 2019 تمكن من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة عقب عرض الرؤية الفنية من أجل استغلال ملكية المركز وتحويله إلي أحد المراكز العالمية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة ليصبح في خدمة الجميع .





وتابع:" كافة الوسائل التي تم تدشينها كانت من خلال بعض الشباب الذين يمتلكون بعض الخبرات في المجال الرياضي وفقا للرؤية العالمية التي تسخدمها أكبر الأندية العالمية ،





واوصل:" تمكنا من إعادة بناء المركز من جديد وتوفير بنية رياضية على أعلي مستوي وتحويلها إلي أكاديمية عالمية بالإضافة إلي تطبيق بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة ليصبح مركز عالمي من جديد ".





وأشار إلي إمتلاكه العديد من الوسائل التي تساعد في خدمة كافة المركز الرياضية في ظل التطور الحالي الذي يحدث من قبل مسئولي الدولة المصرية ".





واختتم حديثة بالقول : لدينا منظومة رياضية على أعلي مستوي من أجل كتشاف مواهب رياضية جديدة بالإضافة إلي بعض الخبراء لمتابعة كافة ماتم تنفيذه بإستمرار ".



