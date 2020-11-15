بالكاميرا.. حكيم لـ متابعيه: من عايزني أصوره.. شاهد

وظهر حكيم فى الصورة في يده كاميرا و علق قائلا " التصوير من هواياتي المفضله الي بحبها من وانا صغير ... من عايزني أصوره ".

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وكان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم.



