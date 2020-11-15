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فن

بالكاميرا.. حكيم لـ متابعيه: من عايزني أصوره.. شاهد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان حكيم جمهورة بـ صورة له  عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " انستتجرام " .

وظهر حكيم فى الصورة في يده كاميرا و علق قائلا " التصوير من هواياتي المفضله الي بحبها من وانا صغير ... من عايزني أصوره ".

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وكان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم.

 وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

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