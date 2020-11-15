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أخبار البلد

معالم مصر السياحية في أول لقاءات دورة وزارة الإعلام الأون لاين لـ الإعلاميين الأفارقة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
التقت الدكتورة نرمين شكري، أستاذ علم المصريات بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، اليوم الأحد، بالإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، في أول لقاءات الدورة الأون لاين عبر تطبيق "زووم" في محاضرة بعنوان "مصر.. الماضي والحاضر".

وبدأ اللقاء بالتعريف بالتاريخ المصري منذ نشأة الدولة المصرية في عصر الفراعنة، وما شهده ذلك العصر من تقدم في العلوم الإنسانية كفن العمارة والطب وكنوز الحقبة الفرعونية كحقبة الملك توت عنخ أمون، كما تطرقت المحاضرة أيضًا إلى صمود الدولة المصرية في وجه الغزاة وصولا إلى مصر الحديثة.

وأبدى المتدربون إعجابهم بالحضارة المصرية ورغبتهم في زيارة مصر بعد انتهاء جائحة كورونا لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية بها والتعرف عليها عن قرب.

ينظم هذه الدورة مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية ويشارك بها ٢٢ إعلاميًا من ٥ دول أفريقية.

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