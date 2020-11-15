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أمين مجلس الشيوخ يعلن موعد عقد الجلسة العامة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:13 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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حمزة شعيب
قال المستشار محمود إسماعيل، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه سيتم عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 29 من نوفمبر الجاري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور حدد صلاحيات ومهام مجلس الشيوخ.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل 14 لجنة برلمانية ، مع وضع نص يجيز زيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما ترى المؤسسة التشريعية.

وبدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصياغة المُنبثقة عن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لمراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية يوم 29 نوفمبر الجاري.

وشارك في الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن  النائب ياسر الهضيبي.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.
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