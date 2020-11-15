كورونا يجبر تونس على تمديد الحظر الليلي 3 أسابيع

أصدرت الحكومة التونسية، قرارًا بتمديد العمل بحظر التجول الليلي لثلاثة أسابيع في البلاد، وكذلك بالقيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.





وبدوره ذكر وزير الصحة التونسي على "فيسبوك"، أن حظر التجول الذي تقرر في مطلع أكتوبر في عدة مدن كبرى، وبات معمما في نهاية الشهر نفسه، مدد لثلاثة أسابيع.





وأفادت تقارير إعلامية، بأن حظر التجول يبدأ الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة فجرًا من الاثنين حتى الجمعة وبين السابعة مساءً والخامسة فجرًا في نهاية الأسبوع، بالتوقيت المحلي.





ويشار إلى أنه تم تمديد الإجراءات الأخرى أيضا بينها منع التنقل بين الولايات رغم أن هذا القرار لم يطبق بشكل واسع النطاق.





وتبقى التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص محظورة في الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل وتغلق المقاهي والمطاعم أبوابها عند الساعة 16,00 بالتوقيت التونسي (15,00 ت غ).





وسجلت تونس التي تعد 11 مليون نسمة، رسميا أكثر من ألف إصابة جديدة في اليوم في الأسابيع الماضية حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 79 ألفا و339 إصابة رسميا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد بينها 2279 وفاة.