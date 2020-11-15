ألسن عين شمس تستضيف حملة الجامعة الطبية لمكافحة فيروس كورونا

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الحملة التوعوية لوحدة مكافحة العدوى المركزية بمستشفيات جامعة عين شمس للتوعية عن فيروس "كورونا"، وفق توجيهات أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة ، وإشراف أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وبحضور أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنتمية البيئة.





وخلال كلمتها أكدت د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن إدارة الكلية تعمل وفق خطة ممنهجة للحفاظ على سلامة الطلاب في المقام الأول، وشددت على أن المدرجات والمعامل ودورات المياه يتم تطهيرها بشكل يومى حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، كذلك تعمل إدارة الكلية على تنظيم الندوات التوعوية بشكل مستمر لرفع درجات وعي الطلاب بمخاطر الفيروس وطرق مكافحتة.





تكونت الحملة من فريق طبي برئاسة د. مشيرة حليم استشاري مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس - الدمرداش، خلال ندوة توعوية بعنوان "طرق مكافحة فيروس كورونا"، بقاعة مؤتمرات الكلية.





استعرضت خلالها تعريف فيروس كورونا الجديد أنه أحد الفيروسات التنفسية، الجديدة الذي لم يعرف من قبل لدى البشر ولم يتم التعرف بعد على الكثير من خصائصه حتى الآن.





أكدت أنه اليوم نستطيع التعايش مع فيروس كورونا بإتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الإحترازية للوقاية من الفيروس، و استطردت حديثها مشيرة إلى أن عائلة فيروسات الجهاز التنفسي كورونا الذي يعتمد في تكوينة الجيني على RNA، والذي يتميز بسرعة يتحور عن الفيروسات الأخرى ذات التكوين DNA، إلا أن ال RNA سريعة الإنتشار ولكن بنسبة وفيات قليلة.

وشددت على أن الخوف من فيروس covid19 ليس الآن ولكن من تطوره خلال الفترة القادمة ليصبح أكثر فتكًا بالبشر؛ لاسيما وانه يتميز بسرعة إنتشار عالمية تسببت في ذعر علماء العالم من تطوير الفيروس لنفسة و إجتياحة للعالم،مؤكدة على أن الفيروس لم يختفي ولكننا نستطيع التعايش مع وجودة بإتباع الإجراءات الإحترازية خاصة مع بداية فصل الشتاء وبرودة الجو.





واستعرضت طرق انتقال الفيروس بين البشر ومن أهم تلك الطرق هي الرذاذ، لافته إلى أن حجم الرذاذ يبلغ ٥ نانوميتر و هو حجم كبير نوعا ما على ان ينتشر أكثر من متر في الهواء، لذلك فإرتداء الكمامات كافية لتحنب وصولة إلى الجهاز التنفسي بين البشر وبعضهم.





وأوضحت أن الفيروس مدة حضانته ١٤ يوما وتختلف من شخص إلى أخر فترة ظهور الأعراض وشدتها، مؤكدة أن الفيروس ضعيف جدا ويكفي لقتله الماء والصابون فقط شريطة أن لا يصل إلى الجهاز التنفسي، و قدمت عرضًا لكيفية غسيل الأيدي و كيفية إرتداء الكمامات.









وفى الختام قام الفريق الطبي بشرح طريقة إرتداء الماسكات الطبية والتأكد من فاعليتها، كما تم أيضا تدريب الحضور على الطريقة السليمة لنظافة وتطهير الايدى، وشهدت الندوة تفاعل كبير بين أعضاء الفريق الطبي و بين حضور الندوة من الإداريين بالكلية.