جامعة حلوان تحصد المركز الأول في الدورة الرياضية الإلكترونية على مستوى الجامعات.. وتضع خطة للأنشطة الطلابية بنظام الأون لاين لهذا العام

أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية خطة الأنشطة الطلابية الالكترونية للعام الدراسى الجديد .





وأطلق الدكتور حسام حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب خطة النشاط الطلابي التي يتم تنفيذها الكترونيًا في سابقة الأولى من نوعها، وتركز الأنشطة على الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية، ويتم فيها توظيف الوسائط التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي لإشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب.





وتتضمن الخطة عددًا من الفعاليات الطلابية التي تتمثل في مسابقة المعلومات العامة، ومسابقة "الصوت الذهبي" ومسابقة "أفضل صورة للحرم الجامعي"، ومنتديات القصة القصيرة، والشعر، والأعمال الفنية، ومسابقة الشطرنج الالكتروني، وغيرها من الفعاليات التي من شأنها أن تخلق روح المرح والبهجة على الحياة الطلابية في ظل التباعد الاجتماعي. ويتم تنفيذ الأنشطة تحت اشراف رائد اللجنة الثقافية، الدكتورة رشا شرف، وإدارة رعاية الشباب بالكلية.





وتستمر فعاليات الأنشطة الرياضية والعلمية بالتوازي مع الأنشطة الإلكترونية.



