برلماني: مصر تصدت لإرهاب الإخوان وتجفيف منابع تمويلهم ضرورة

قال اللواء سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب، إن مصر كانت على حق حينما اتخذت الاجراءات الرامية لمواجهة الارهاب، متابعا" جماعة الاخوان تنظيم ارهابي".





و اشاد الجوهرى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بقيام النمسا بمصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان يؤكد انها تواجه الإرهاب بتجفيف منابع التمويل لهذه العناصر‪.‬





و اوضح عضو مجلس النواب أن هذه الجماعات تتحدث باسم الدين و تخفي اهدافها الرامية لتحقيق مصالح و اجندات تخص هذا التنظيم الارهابي.





واضاف عضو مجلس النواب إن مصر لم تظلمهم و لكنها قررت محاربة الفكر المتطرف و الخطر الذي كانوا يشكلوه على الدولة المصرية و دول اخرى.





و اكد عضو مجلس النواب على ضرورة مواجهة رؤس الاموال التى تدعم التطرّف و الارهاب مطالبا الدول الاوربية ان تحذو حذو النمسا مهاجم ما اسماه قيام دول اخرى بدعم الارهابيين برؤوس الاموال و الاعلام.





وكان وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمرـ قد اعلن انه تمت مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقى أموال سائلة مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم فى تمويل الإرهاب‪.‬





وقال نيهمر إنه تم ضبط 100 الف يورو كأموال سائلة لدى احد عناصر الجماعة وهى أعلى حصيلة لدى فرد واحد مشيرا الى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية‪‪ .





وأوضح نيهمر، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى اجراء 21 الف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص‪‪ .





وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان فى 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الاصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئى بنحو 25 مليون يورو‪‪ .





يشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الارهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا تحسبا لهجمات ارهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذى وقع فى 2 نوفمبر الجارى واسفر عن مصرع 4 واصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الألى لإرهابى من اصول مقدونية وقد ارداه رجال الشرطة قتيلا على الفور‪‪ . ‬