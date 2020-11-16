برلماني: الدولة حققت إنجازات سياحية وأثرية غير مسبوقة في الفترة الماضية

قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن استعدادات افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة تسير بخطى ثابتة وتم إنجاز الجزء الأكبر منه، مشيرا إلى أن الدولة حققت إنجازات سياحية وأثرية غير مسبوقة في الفترة الماضية.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت عدد من الاكتشافات الأثرية العظيمة على حد وصفه، لافتا إلى أن هذه الإنجازات جعلت مصر تتصدر المشهد في مختلف الصحف العالمية.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بالشأن السياحي، علاوة على التركيز من جانب وزارة الآثار على الاكتشافات الأثرية التي تبرز وتؤكد على أهمية مصر تاريخيا.





يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بحي مصر القديمة، والمُقام على مساحة 135 ألف م2؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، اضافة الى تفقد الاعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لتجهيز قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات تمهيدا لافتتاحهما قريبا.

كما تفقد عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف الذي يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.