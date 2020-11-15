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اقتصاد

اليورو يسجل 18.58 جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:26 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية و اليورو بختام اليوم
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020 وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الدولار خلال بختام تعاملات الأحد 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

سجل سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 20.45 جنيه للشراء و20.72 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسرى 17.03 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.


وسجلت كورنا سويدية 1.79 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع.


أسعار العملات الآسيوية اليوم 

سجل ين يابانى نحو 14.83 جنيه للشراء و15.01 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.35 جنيه للشراء و2.37 جنيه للبيع.

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