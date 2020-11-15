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أحمد موسى يعلن موعد انتقال العمل رسميا إلى العاصمة الإدارية.. تفاصيل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:23 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسي، إن العاصمة الإدارية عبارة عن كنز إستراتيجي للدولة المصرية.

وأعلن أحمد موسى أنه سيتم العمل بالعاصمة الإدارية بداية من شهر يوليو المقبل.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لن يكون هناك تعامل ورقي بالعاصمة الإدارية كل شئ سيكون بالتكنولوجيا".

ولفت إلى أن مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة له أهمية كبيرة لمستقبل الدولة المصرية، مردفا: "مركز قيادة الدولة الإستراتيجي رسالة قلق لإعداء الوطن".

وتابع موسي: "مركز قيادة الدولة الإستراتيجي مؤمن بوحدتين من الحرس الجمهوري، متابعا:" هذه هي مصر الحديثة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية.
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