بالمستندات.. شريف الشمرلى يطعن على ترشيح فؤاد عبد السلام فى انتخابات الطائرة

تقدم شريف الشمرلى المرشح على منصب الرئاسة فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة التي تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، بطعن ضد فؤاد عبد السلام المرشح على نفس المنصب ، مطالبا باستبعاده من الانتخابات ، وفقا للمادة 7 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد بتاريخ الصادرة بتاريخ 11مايو 2018 ، التى تنص على أن تقدم الطعون خلال الثلاثة أيام من إنتهاء إعلان مجلس الإدارة لقائمة المرشحين ، حيث أقر الاتحاد أسماء المرشحين بجلسة الخميس 12 نوفمبر الجارى ، على أن تكون الطعون فى الأيام الثلاثة التالية ، حيث تم الطعن على فؤاد عبد السلام فى المدة القانونية ، وتتضمن الطعن .





اولا عدم انطباق شرط حسن السير والسلوك والسمعة على المذكور ، استنادا إلى المادة 30 البند 1 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، حيث أن الثابت من الأوراق أن عبد السلام ارتكب مخالفات مالية جسيمة بسبب عمله أو وجوده كرئيس للاتحاد من قبل ، وهو نفس المنصب المرشح عليه فى الانتخابات المقبلة ، وبذلك يكون قد فقد شرط من شروط الترشح .





ثانيا عدم توافر شرط من شروط الترشيح بالسيد المذكور وفقا لحكم المادة 30 البند 6 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد والتى تنص على ، لاسباب تتعلق بسداد الالتزامات المادية من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية أو اى هيئة اجتماعية أخرى ما لم يمض على ذلك أربع سنوات ، حيث أن الثابت من خلال التقارير الرسمية المرفقة لوزارة الشباب والرياضة ، وتقارير الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، والإدارة العامة للتفتيش الخارجى رقم 304 بتاريخ 2 مايو 2018 ، و123 بتاريخ 14 فبراير من نفس العام ، والذى أقر بمسئولية فؤاد عبد السلام أحمد فى المخالفات المالية ، والزامه بسداد المبالغ للهيئة الرياضية وهى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، وهو ما لم يقم به المذكور حتى الآن ، مما دفع مراقب الحسابات بالاتحاد إلى وضع المبالغ المستحقة على فؤاد عبد السلام وقدرها 25838 جنيه ضمن ميزانية الاتحاد فى التقرير المالى فى 30 يونيو 2019 ، وقام الاتحاد بمخاطبة فؤاد عبد السلام أكثر من مرة ومطالبته بسداد المبلغ المذكور دون جدوى .





ثالثا قيام مجلس الإدارة باستبعاد احمد عبد الدايم مصطفى المرشح على منصب الرئاسة عن انتخابات الاتحاد الحالية ، نظرا لإحالة عبد الدايم إلى التحقيق بمعرفة الاتحاد ، وارتكابه بعض المخالفات الإدارية عن طريق المستشار القانونى للاتحاد ، ولم تنته التحقيقات حتى الآن ، فى الوقت الذى يخضع عبد السلام التحقيقات بمعرفة النيابة العامة والتى يمثل أمامها بعد غد الثلاثاء ، وطالب الشمرلى فى نهاية الطعن الذى تقدم به ، الاحتفاظ بحقه فى الطعن على فؤاد عبد السلام أمام اللجنة الأوليمبية المصرية ، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية المصرية