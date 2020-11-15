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مرأة

بـ الأوف شولدر.. هنا شيحة بإطلالة تبرز خسارتها للوزن.. شاهد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:47 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال انيقة تبرز جمالها.

وتألقت بها هنا شيحة، ببنطالا جذابا باللون الأسود، ومرتديا معه قميص بسيط باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر، كما وضعت حزام على الخصر باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هنا شيحة في المكياج على الألوان الناعمة والجذابة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة، ووضعت قبعة باللون الرمادي الغامق لتتناسب مع ظهورها.

واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية الجذابة حول الرقبة لأكمال ظهورها.
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