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حوادث

انتخابات النواب 2020.. 200 مرشح يتنافسون فى إعادة المرحلة الثانية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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جودت عيد - محمد زهير
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين الذين يخوضون جولة الاعادة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 فى 13 محافظة.

أكدت الهيئة أن 200 مرشح يخوضون جولة الاعادة على 100 مقعد فى52 دائرة بمحافظات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابع فى كلمته ان الانتخابات تابعها 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية، وأن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.
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