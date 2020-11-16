انتخابات النواب 2020.. 200 مرشح يتنافسون فى إعادة المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين الذين يخوضون جولة الاعادة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 فى 13 محافظة.





أكدت الهيئة أن 200 مرشح يخوضون جولة الاعادة على 100 مقعد فى52 دائرة بمحافظات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020.





جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.



