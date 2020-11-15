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الحسيني: 250 ألف مهندس وعامل وفني يعملون يوميا في العاصمة الإدارية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:44 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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حمزة شعيب
قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه سيتم توفير بدل إنتقال للموظفين الذين سيتنقلون للعمل بالعاصمة الإدارية يوميا.

وأضاف الحسيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ستستضيف في يناير المقبل بطولة كأس العالم لكرة اليد".

وأردف:" هناك 250 ألف مهندس وعامل وفني يعملون بشكل يومي في العاصمة الإدارية".

ونوه المتحدث باسم العاصمة الإدارية إلى أن هناك 400 شركة مصرية وعربية ودولية يعملون بالعاصمة الإدارية.

وأكمل:" وصلنا للدور الـ 49 في إنشاء البرج الأكثر إرتفاعًا في إفريقيا والذى سيصل ارتفاعه إلى 94 طابقًا".

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