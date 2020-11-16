الهيئة الوطنية: استقبلنا 245 تظلما من المرحلة الثانية بانتخابات النواب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنها تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات واستقبلت 245 تظلما من المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها.





وأشار إلى أنه تم مراجعة الحصر العددى لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج، مؤكدا أن الشكاوى التى وردت للهيئة، تم فحصها، والرد عليها ولذلك فانها غير مؤثرة فى العملية الانتخابية، باستثناء مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية، وهى قيام أحد المرشحين بتعليق لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمى.





جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.



