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أحمد موسى: لن يكون هناك تعاملات ورقية في الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم وقف التعاملات الورقية في الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى العمل إلكترونيًا.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة تشمل 50 ألفًا، الذين حصلوا على أعلى مستوى من التدريب، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كنز استراتيجي لمصر.

وتابع أحمد موسى، أن مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة له أهمية كبيرة لمستقبل الدولة، مؤكدا أن "مركز قيادة الدولة الإستراتيجي رسالة قلق لأعداء الوطن".

ونوه أحمد موسى بأن "مركز قيادة الدولة الإستراتيجي مؤمن بوحدتين من الحرس الجمهوري"، مُشيدًا "هذه هي مصر الحديثة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية.

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