بـ جمبسوت جلد.. كايلي جينر تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

نشرت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر صورًا جديدة مثيرة للجدل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت كايلي جينر في الصورة بإطلالة جذابة ترتدى مرتدية جمبسوت عاري الكتفين والصدر باللون البني الجلد اللامع وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كايلي جينر فى الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة الضفيرة التى تبرز عن جمالها.



ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط ومميز لإطلالتها.

