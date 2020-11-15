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أخبار العالم

بـ جمبسوت جلد.. كايلي جينر تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:51 م
كايلي جينر
كايلي جينر
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محمد بدران



نشرت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر صورًا جديدة مثيرة للجدل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت كايلي جينر في الصورة بإطلالة جذابة ترتدى مرتدية جمبسوت عاري الكتفين والصدر باللون البني الجلد اللامع وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كايلي جينر فى الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة الضفيرة التى تبرز عن جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط ومميز لإطلالتها.

يذكر أن كايلي جينر، انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.

كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.

وكشفت مجلة الامريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما. 

وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة. 

كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع من الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف. .


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