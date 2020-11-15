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فن

تريند الفن| صورة نجل راغب علامة مع والدته تثير الجدل.. حكاية معز مسعود وحلا شيحة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.


علق الفنان إسلام إبراهيم، نجم مسلسل "بـ 100 وش"، على ردود الأفعال عقب إعلان المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني منذ أيام.

وكتب إسلام إبراهيم عبر حسابه الشخصي بمموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التنمر اللي حاصل على تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز".

وكانت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، أعلنت انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".



أثارت لقطة منتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لزوجة الفنان راغب علامة الجدل، وظهر خلالها محمولة من قبل نجلها، وهو ما أظهر رشاقتها وجمالها.

ونشر الصورة ابن راغب علامة عبر موقع انستجرام مؤخرا للإحتفال بعيد ميلاد والدته.


أكد صدى البلد علاقة بين الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة من خلال انفراد بنشر صورة لهما في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.

معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

- زيجات معز مسعود:

تزوج ثلاث مرات فى عام 2003 الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين وكانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 أشهر فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل.

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