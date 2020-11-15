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عبد الله النجار: جماعة الإخوان تجردت من أبسط معاني الإنسانية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:11 م
عبد الله النجار
عبد الله النجار
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حمزة شعيب
قال عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما يردده الإخوان بأن المسلمين هم أعضاء الجماعة فقط، كلام ليس بغريب على فاجر، ويجعلهم عارًا على الإنسانية، لأن هذا الكذب والدجل لم يحدث في التاريخ الإنساني.

وأضاف "النجار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان تجردوا من أبسط معاني الإنسانية، وتبنوا كل المعاني الدنيئة، مردفا «ما يقوله الإخوان لم يقله الشيطان نفسه».

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية «الإخوان في تركيا يلبسون أرقى الماركات، ولم يأتوا بهذه الأموال من بيوت أبيهم، بل باعوا الدين وقبضوا ثمنه، حيث إنهم يجيدون المتاجرة بالدين واللعب على مشاعر الناس، وهذه تجارة حرام تفوق تجارة المخدرات».

واختتم قوله بأن الخلافة التي يطالب بها الإخوان أسقطها الأتراك، وحطموها وتبرأ منها أتاتورك.

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