حكم إطلاق اسم مَلك على البشر المفتي السابق يجيب.. خالد الجندي: الفتاوى المضللة سبب خراب المجتمعات.. ومجمع البحوث الإسلامية: النبي أكد ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية من الأمراض السارية

علي جمعة: رسول الله هو النبي الوحيد الذي حفظت سيرته وأقواله وأفعاله

خالد الجندي: هناك شيوخًا مفصولة عن الواقع تمامًا





نشر موقع "صدى البلد" عددا من الفتاوى الدينية التي تشغل بال الكثير، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلاقة بيننا وبين الله تعالى، هي أنه سبحانه يملكنا على الحقيقة، فهو مالك لنا ولكل الخلق، وهو كذلك يملك أمرنا فهو الملك إذن ربنا مالك الملك.





وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال «ما حكم تسمية المولود باسم مَلك؟ »، أنه إذا جاز إطلاق اسم مَلك على البشر مجازًا، بمعنى أنه يسود البلد أو يرأسها، إلا أنه لا يجوز أن يطلق على أحد اسم «ملك الملوك» لأنه خاص بالله، منوهًا بأنه قد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال : «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك» قال سفيان يقول غيره : تفسيره شاهان شاه» [رواه البخاري ومسلم].





وأضاف أن الله تعالى هو ملك الملوك ولا يكون ذلك إلا لله، وقوله تعالى : «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِى المُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ المُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، ينبهنا فيه ربنا سبحانه على أن كل شيء بيديه، فإذا أراد الإنسان الدنيا فعليه بالله، وإذا أراد الآخرة فعليه بالله، وإذا أراد الدنيا والآخرة فعليه بالله؛ لأنه هو مالك الملك.





ونبه على أن مالك الملك صفة لله تقتضي أن ينزل للناس شريعة، وقد يتساءل الإنسان ما علاقة اسم الله [مالك الملك] مع تنزيل التشريع ؟! والجواب أنه لو تركنا من غير أن يرسل رسلا لم نتمكن من معرفة كيف نتصل به سبحانه كيف نشكره كيف نعبده، فالملك هو الذي يحدد ذلك كله.





وتابع: وكأن الإنسان بعدما يعلم أن الله هو الملك، وهو مالك الملك، يسأل كيف نتعامل مع مالك الملك، كيف ندخل عليه ؟ متى نسكت ومتى ندعوه ؟ متى نذكره وكيف ؟ متى نشكره وهل سيكون من الأدب شكره ؟ فيمكن للعقل بغير الشرع أن يوصف الشكر على أنه قلة أدب مع الله، وسبب ذلك لأنه لو أن ملكا عظيما أعطى أحدهم حبة قمح، فمكث الشخص طوال الليل والنهار يقول له شكرا يا ملك، أشكرك يا ملك فإنه لا يصح؟ لأنه قد يكون الشكر الكثير على الشيء قليل من ملك الله لا يتناسب مع الأدب؟ إذن فلابد من الشريعة، حيث نص القرآن على طلب ذلك فقال تعالى : «فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِى وَلاَ تَكْفُرُونِ».





وأشار إلى أن هناك علاقة بين أن يكون لله سبحانه وتعالى الخلق فيملكهم، ويكون له الأمر فيأمرهم ويشرع لهم وقد جمع الله بينا ملكه للخلق والأمر، فكان ذلك من تمام تملكه وتفرده سبحانه، قال تعالى : «أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ».





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن رسول الله ﷺ هو النبي الوحيد، بل الإنسان الوحيد الذي حفظت سيرته وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته في اليقظة والمنام بهذا الشكل، فلم يهتم أحد بحفظ سيرة أحد على الأرض على مر التاريخ على هذا النحو، واهتم المسلمون بنقل كل شيء عن رسول الله ﷺ ، أنشئوا العلوم لحفظ سيرته وسنته، ولقد بدأ هذا في الصدر الأول للإسلام، فابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يتحرى الليلة التي يأتي فيها النبي ﷺ إلى خالته ميمونة ـ إحدى زوجاته رضي الله عنها ـ ويبيت عند خالته حتى يراقب النبي ﷺ في أكله ونومه وعبادته، ويتمثل به كما روى ذلك مسلم في صحيحه وغيره.





وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: ومن أبرز تلك العلوم التي نشأت علم الحديث والمصطلح، والذي رأى أن السنة هي: « كل الأقوال والأفعال والتقريرات حقيقة وحكمًا، حتى الحركات والسكنات يقظة ومنامًا قبل البعثة وبعدها» على نحو سيأتي تفصيله فيما بعد.





وأوضح: كان حفظ سيرته وأخباره في كتب الصحاح والسنة والسيرة دليل واقعي تاريخي آخر على خصوصية وفضل ذلك النبي، فليس هناك تسجيل تاريخي محفوظ لنا بسند متصل إلى أحد الأنبياء إلا له ﷺ.





قال تعالى : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم :3] ، وقال ﷺ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»( ). وقال ﷺ: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، وإن ما حرم رسول الله ﷺ كما حرم الله»( ). وعن حسان بن عطية قال: «كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن»( ).





خالد الجندي: خراب المجتمعات يأتى من الفتاوى الضالة المغيبة





قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن خراب المجتمعات يأتى من الفتاوى الضالة المغيبة.





وشدد "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، على ضرورة أن الشيوخ يجب أن يكونوا مثقفين وعلى دارية بالعلوم الحديثة حتى لا يكونوا مفصولين عن الواقع.





وأكمل خالد الجندي: «إذ لم يدرك الشيخ أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والظرف والعرف والعلم يبقى يعوض ربنا فيك وفيه».





وتابع: إننا نعانى من الخطاب الدينى المغيب الذى يستغل عواطف الناس ويدغدغ المشاعر، مضيفًا: «هذه المصيبة اللى عيشين فيها .. يعنى أنا أتمنى أن الإمام يقول بدل استقيموا يرحمكم الله ..أفهموا يرحمكم الله».





وأشار إلى أن هناك شيوخًا مفصولة عن الواقع تمامًا، مضيفًا:"هناك شيوخ تعلموا فى الخارج ولما رجعوا رجعوا يا مولانى كما خلقتنى وبنفس الفكر والمنطق اللى كانوا فيه العلماء من مئات السنين..ولذلك تشعر أنه شيخ مفصول عن الواقع..وعليه يجب أن يكون الشيخ مثقفًا".









النبي أكد على الأخذ بالاجراءات الاحترازية









قال مجمع البحوث الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الأخذ بالاجراءات الاحترازية من الأمراض السارية والمعدية وطبق ذلك، فقد كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ». صحيح مسلم.



