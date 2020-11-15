9 فبراير.. النقض تنظر طعون إعدام خلية ميكروباص حلوان

حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير المقبل كاولي جلسات نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان فى 9 يناير من عام 2016 وذلك علي الأحكام الصادرة من داءرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالاعدام والمشدد.



