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توك شو

ماذا قال محمد صلاح للعروسين؟.. مصور الـ فوتوسيشن يكشف كواليس الصورة.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:09 م
محمد صلاح في الحجر
محمد صلاح في الحجر
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إبراهيم القادري
قال محمود موسى مصور فوتوسيشن محمد صلاح ، أن وجود محمد صلاح كان بالصدفة البحتة كما أن الفندق معروف عنه إنه يتم تصوير "فوتوسيشن" به وأنه تعود على التصوير به.

وأضاف محمود موسى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" ، قائلا: "أننا لم نكن نعرف أن محمد صلاح متواجد هناك وتفاجئنا به وعند دخولي إلى الفندق وجدت أتوبيس المنتخب في الخارج وقلت إن المنتخب في المعسكر الخاص به وليس في الداخل" .

وأوضح مصور "فوتو سيشن" محمد صلاح، أن العريس والعروسة لاحظا أن هناك من يجلس في البلكونة ويرتدي الكمامة وطلب العريس والعروسة أن يقوم بالتصوير معه.

وتابع: أن العريس والعروسة كانا في غاية السعادة وقال صلاح لهما "نفسي احضر معاكم الفرح ولكن بسبب كورونا لا استطيع".
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