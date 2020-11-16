وزير التعليم يكشف تفاصيل إطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس اليوم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انعقاد مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين.





وأوضح طارق شوقي، أنه من المقرر أن يتم عبر المؤتمر الصحفي، إعلان البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية.





كان ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس.





ويستهدف مشروع رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية ، كل الفئات الطلابية بجميع الصفوف الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية .

وسيتم السماح للطلاب للتسجيل في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية إلكترونيا عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع عقد 18 اختبارا بدنيا، وعقب انتهاء الاختبارات لكل مرحلة دراسية بالمدارس ، سيتم تشكيل منتخب بكل محافظة من كل المراحل الدراسية، وبعدها تتنافس المنتخبات في كل الرياضات البدنية على مستوى الجمهورية ، وفي نهاية المشروع سيتم صرف جوائز قيمة .



جدير بالذكر أنه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2020/2021 بأيام ، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، قد تحدث عن الاهتمام باللياقة البدنية والتربية الرياضية للطلاب داخل المدرسة، حيث قال :





- كل مدرسة تحدد إلغاء طابور الصباح من عدمه حسب الكثافة.





- التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل.



